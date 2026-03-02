У лютому окупанти захопили 126 кв. км — удвічі менше, ніж у січні

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну мапу бойових дій та зафіксував нові зміни на фронті. За даними аналітиків, підрозділи армії РФ просунулися у районі Платонівки Бахмутського району Донецької області.

Скріншот: DeepState

Згідно із зведенням проєкту, у лютому приріст окупованої території склав 126 квадратних кілометрів. Це вдвічі менше за показник січня і найнижчий місячний результат з липня 2024 року.

При цьому говорити про зниження інтенсивності атак не можна: різниця порівняно із січнем становить лише 4%. Аналітики наголошують, що змінився характер штурмів — вони стали менш численними.

У зв'язку з цим, особливе значення матиме публікація кількості верифікованих ліквідацій з боку Міноборони України. Найбільше штурмових дій, як і раніше, посідає Покровська ділянка — 31% від загальної кількості.

Далі йдуть: 21% — Гуляйпільська ділянка, 13% — Костянтинівський напрямок, 7% — Лиманський. Ці показники практично ідентичні січневим, що свідчить про стабільність розподілу зусиль противника за напрямками.

Якщо говорити про просування, то їхня найбільша частка також фіксується на Покровському напрямку — 32%, що логічно корелює з кількістю атак. Далі йдуть Слов'янська та Краматорська ділянки — 23% та 16% відповідно.

У сумі це 39% усіх просувань при 9% від загальної кількості атак. На Костянтинівську ділянку припадає 21% просувань, ще 7% — на Сумський напрямок.

Скріншот: DeepState



Таким чином, незважаючи на зниження загальної площі захоплених територій, структура бойових дій залишається практично незмінною.

Нагадаємо, ЗСУ завдали серії ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»