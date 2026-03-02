Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель
02 березня 2026, 08:26

Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель

За 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на Донеччині 4065 цивільних осіб, ще 8947 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ОВА уточнили, що наведена статистика не включає дані по Маріуполю та Волновасі, де через тимчасову окупацію та масштаби руйнувань встановити точну кількість жертв досі неможливо.

Фото: Донецька ОВА

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Костянтинівка перетворюється на місто-примару під систематичними ударами російської армії, і безпечного шляху туди не залишилося. Фотографії зруйнованого міста опублікував 49-й окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Донецька область Костянтинівка Олексієво-Дружківка
Інше
жертви російської агресії
ВІДЕО
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20
Місце вибуху. В Єкатеринбурзі підірвався підозрюваний у теракті — ЗМІ
03 березня, 09:39
Наслідки удару по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці. Фото: кадр із відео «Приліт був потужним»: російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці
02 березня, 21:41
Момент «прильоту» по базі «Рубікону». В Донецькій області знищено базу операторів дронів «Рубікон»
02 березня, 19:49

