Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці загинув мирний житель

За 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила на Донеччині 4065 цивільних осіб, ще 8947 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

В ОВА уточнили, що наведена статистика не включає дані по Маріуполю та Волновасі, де через тимчасову окупацію та масштаби руйнувань встановити точну кількість жертв досі неможливо.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що Костянтинівка перетворюється на місто-примару під систематичними ударами російської армії, і безпечного шляху туди не залишилося. Фотографії зруйнованого міста опублікував 49-й окремий штурмовий батальйон «Карпатська Січ».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»