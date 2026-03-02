Сили ППО збили 84 БПЛА

Сили ППО збила 84 БПЛА

Російська армія в ніч на 2 березня запустила по території України 94 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 84 безпілотники. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 02 березня (з 18:30 01 березня) противник атакував 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів напрямків: Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 70 — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронов інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Крім того, зафіксовано попадання 10 ударних БПЛА на 4 локації, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.



Раніше ми писали, що за 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

