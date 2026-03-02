Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ дронами атакувала Слов'янськ, є пошкодження
02 березня 2026, 09:22

Росіяни атакували Слов'янськ.

У неділю ввечері, 1 березня, російські окупанти завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Пізно ввечері місто зазнало ворожих обстрілів БПЛА «Італмас» та «Герань-2». Влучання по території комунального підприємства та навчального закладу», — зазначив він.

За словами Ляха, внаслідок удару пошкоджено комунальне підприємство, котельня, 3 багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що за 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

