Армія РФ дронами атакувала Слов'янськ, є пошкодження

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Вадим Лях

У неділю ввечері, 1 березня, російські окупанти завдали удару по місту Слов'янськ Донецької області. Обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



«Пізно ввечері місто зазнало ворожих обстрілів БПЛА «Італмас» та «Герань-2». Влучання по території комунального підприємства та навчального закладу», — зазначив він.



За словами Ляха, внаслідок удару пошкоджено комунальне підприємство, котельня, 3 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що за 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях