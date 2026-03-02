У Новоросійську введено режим НС після нічної атаки

У Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації після масованої нічної атаки. Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко. За його словами, російські військові «всю ніч відбивали масовану атаку безпілотників», а найсерйозніші наслідки зафіксовано саме в Новоросійську.



У місті оголошено режим НС. Моніторингова група «Кримський вітер» опублікувала кадри, на яких, як стверджується, зафіксовано влучання ракети зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» у житловий будинок.



Крім того, за даними групи з посиланням на супутникові знімки, біля причалів нафтоналивного терміналу «Шесхаріс», атакованого минулої ночі, відсутні танкери.

Скріншот: «Кримський вітер»



Термінал «Шесхаріс» — один з найбільших морських нафтових комплексів на Чорному морі. Він призначений для прийому, зберігання та перевалки нафти та нафтопродуктів на танкери та вважається стратегічно важливим об'єктом російської нафтової інфраструктури.



За наявною інформацією, об'єкт зазнав комбінованого удару із застосуванням безпілотників і морських дронів, після чого його роботу було зупинено.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року термінал вже двічі отримував пошкодження внаслідок атак. Тоді Новоросійськ тимчасово припиняв експорт нафти через цей вузол.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»