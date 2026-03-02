Пожежа на НПЗ у Комі: горіла установка в Ухті

У місті Ухта (Республіка Комі) сталася пожежа на території нафтопереробного підприємства «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка», повідомляє Exilenova+.
За попередніми даними, займання виникло на технологічній установці, розташованій на вулиці Заводська. Над промисловим майданчиком здійнявся густий чорний дим, також було зафіксовано відкрите полум’я.
Як повідомляють місцеві джерела з посиланням на офіційну інформацію, до ліквідації пожежі залучено 26 осіб особового складу та 8 одиниць техніки.
- Exilenova + (@Exilenova_plus) March 2, 2026
Всі в Комі Республіці, в місті Ухта, Ухта Oil Refinery ("LUKOIL-Ukhtaneftepererabotka") caught fire. Відповідно до попередньої інформації, а технологічна установка була на залізниці. pic.twitter.com/9BVq5W6Rp6
Причини події встановлюються, інформація про можливих постраждалих уточнюється. Відзначимо, що відстань від Ухти до території України перевищує 2000 кілометрів.
Раніше в Новоросійську був введений режим надзвичайної ситуації після масованої нічної атаки.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
