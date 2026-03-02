Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда

Підрядники, які мали «врятувати» жителів окупованого Донбасу від зневоднення, виявились фігурантами кримінальної справи про розкрадання 533 млн рублів під час будівництва водоводу «Дон—Донбас». За даними росЗМІ, розслідування стосується постачання обладнання у 2022 році.



Колишній головний інженер будуправління Південного військового округу — філії Військово-будівельної компанії Микола Лаптєв, за версією слідства, не проконтролював відповідність обладнання умовам держконтракту, що дозволило завищити його вартість і вивести понад 500 млн. рублів.



Гендиректор ТОВ «ВП "Інтерарм"» Володимир Куранов координував закупівлю водозабірних кранів у Китаї. Слідство стверджує, що їхня вартість була завищена з 117 млн до 533 млн рублів. При цьому частина коштів «осіла» у підрядників: фірма НЕСТ, залучена ВСК, утримала близько 100 млн. рублів за посередництво.



Крім того, фігуранти, за версією слідства, заощадили на металі, з якого виготовили крани. Вже після монтажу трубопроводу виявлено технічні дефекти, що заважають його повноцінній експлуатації.

Кримінальну справу порушено 7 жовтня 2025 року. Більшість обвинувачених перебувають у СІЗО, Куранова перевели під домашній арешт через хворобу. Провину вони не визнають і стверджують, що проблеми з водоводом пов'язані з помилками під час встановлення опорних щоглів.



У результаті проєкт, який подавався як «гуманітарний порятунок» регіону, обернувся багатомільйонним корупційним скандалом, а жителі окупованих територій знову залишилися заручниками неякісної інфраструктури та схем освоєння бюджетних коштів.

Нагадаємо, ватажок окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін анонсував покращення ситуації з водою після «визволення» Слов'янська.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»