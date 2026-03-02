Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
02 березня 2026, 10:20

Підрядники, які мали «врятувати» жителів окупованого Донбасу від зневоднення, виявились фігурантами кримінальної справи про розкрадання 533 млн рублів під час будівництва водоводу «Дон—Донбас». За даними росЗМІ, розслідування стосується постачання обладнання у 2022 році.

Колишній головний інженер будуправління Південного військового округу — філії Військово-будівельної компанії Микола Лаптєв, за версією слідства, не проконтролював відповідність обладнання умовам держконтракту, що дозволило завищити його вартість і вивести понад 500 млн. рублів.

Гендиректор ТОВ «ВП "Інтерарм"» Володимир Куранов координував закупівлю водозабірних кранів у Китаї. Слідство стверджує, що їхня вартість була завищена з 117 млн до 533 млн рублів. При цьому частина коштів «осіла» у підрядників: фірма НЕСТ, залучена ВСК, утримала близько 100 млн. рублів за посередництво.

Крім того, фігуранти, за версією слідства, заощадили на металі, з якого виготовили крани. Вже після монтажу трубопроводу виявлено технічні дефекти, що заважають його повноцінній експлуатації.

Кримінальну справу порушено 7 жовтня 2025 року. Більшість обвинувачених перебувають у СІЗО, Куранова перевели під домашній арешт через хворобу. Провину вони не визнають і стверджують, що проблеми з водоводом пов'язані з помилками під час встановлення опорних щоглів.

У результаті проєкт, який подавався як «гуманітарний порятунок» регіону, обернувся багатомільйонним корупційним скандалом, а жителі окупованих територій знову залишилися заручниками неякісної інфраструктури та схем освоєння бюджетних коштів.

Нагадаємо, ватажок окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін анонсував покращення ситуації з водою після «визволення» Слов'янська.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

