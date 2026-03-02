Троє людей загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу

Вранці у понеділок, 2 березня, російські війська знову обстріляли Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки є загиблі. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, о 08:14 російські війська завдали удару по місту.



«За попередньою інформацією, загинуло троє людей», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що за 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях