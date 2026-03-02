До Краматорська поїзди не ходять — «Укрзалізниця»

Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» повідомила оперативну інформацію щодо курсування поїздів станом на 2 березня. Компанія продовжує роботу у посиленому режимі, забезпечуючи рух там, де це дозволяє ситуація із безпекою.



Станом на сьогодні поїзди у напрямках Запоріжжя, Херсона та Сум курсують за розкладом. Водночас, перевізник попереджає: у разі виявлення загроз моніторинговими групами можливі оперативні зміни в організації руху.

Якщо ситуація потребуватиме, залізничне сполучення буде підстраховано автобусними трансферами. Про будь-які коригування пасажирів обіцяють інформувати через push-повідомлення в офіційному додатку УЗ.



Херсонська область



Рух між Миколаєвом та Херсоном здійснюється з урахуванням поточної безпекової ситуації. Графіки можуть змінюватись в залежності від обстановки.

Сумська та Чернігівська області



Регіональні поїзди курсують до та з Конотопу. У напрямку Ніжина приміські потяги прямують за адаптованими графіками.



Харківська та Донецька області

На ділянці від Лозової до Краматорська організовано автобусні трансфери. При цьому регіональний експрес у напрямку Ізюма продовжує курсувати за розкладом.

У компанії наголошують, що ключовим пріоритетом залишається безпека пасажирів та співробітників, тому всі рішення ухвалюються з урахуванням поточних ризиків.

Нагадаємо, троє людей загинули у Краматорську внаслідок російського обстрілу 2 березня.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»