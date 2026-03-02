На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ

На ТОТ доступ до життєво необхідних ліків залежить від російського паспорта. Створено ШІ

Військовий рух українців і кримських татар АТЕШ повідомляє про обмеження доступу до медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.



За інформацією агентів руху в Генічеську, Скадовську та Мелітополі, окупаційна адміністрація запровадила практику надання безоплатної медичної допомоги виключно за наявності російського паспорта та поліса обов’язкового медичного страхування (ОМС).



Зазначається, що без оформлення російського громадянства людям можуть відмовляти у видачі інсуліну, серцевих препаратів та інших життєво необхідних ліків. За інформацією руху, йдеться не про поодинокі випадки, а про системний підхід.



Найбільші ризики це створює для людей із хронічними захворюваннями та літніх мешканців. Також повідомляється про обмежену наявність необхідних препаратів у місцевих аптеках.



У русі заявляють, що механізм отримання медичних послуг фактично використовується як інструмент адміністративного тиску на цивільне населення.

Нагадаємо, у 2025 році ГУР повідомляло, що РФ забороняє українцям без російського паспорта купувати інсулін.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»