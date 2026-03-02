За добу окупанти обстріляли населені пункти Донецької області понад 10 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 1 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:





Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 3 будинки, ще 2 — у Торецькому.



Краматорський район. У Слов'янську пошкоджено 3 багатоповерхівки, приватний будинок, АЗС, комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт і автівку. У Краматорську загинули 2 людини. В Андріївці пошкоджено 2 будинки. У Дружківці поранено 4 людини, в Олексієво-Дружківці 1 людина загинула.



Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що за 1 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинув один мирний житель — у селищі Олексієво-Дружківка.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

