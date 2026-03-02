Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації

Фото з пропагандистських ресурсів

На тимчасово окупованій частині Донецької області «Старобешевський муніципальний округ» очолив учасник російської агресії проти України Олексій Черкашин. Рішення про його призначення тимчасовим виконувачем обов'язків підписав голова окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін.



Черкашин народився 9 грудня 2000 року. У 2018 році він вступив до так званої «Академії МВС ДНР ім. Ф. Дзержинського», яку закінчив уже після початку повномасштабного вторгнення РФ до України — 2022 року.



Свою участь у війні проти України Черкашин розпочав із захоплення Маріуполя та прилеглих населених пунктів. Пізніше він воював на Вугледарському напрямку, а 2023 року, під час українського контрнаступу, був перекинутий до району Великої Новосілки, де продовжив участь у бойових діях проти українських сил.



За службу у складі російських окупаційних підрозділів Черкашин достроково отримав звання старшого лейтенанта. Також його нагородили медалями «за хоробрість» та «за визволення Маріуполя» — формулювання, яке російська сторона використовує для позначення захоплення українського міста.



З вересня 2023 року він обіймав посаду заступника голови так званої «Старобешівської муніципальної ради». У лютому 2026 року його призначили «в.о. голови до проведення формального обрання та вступу на посаду нового керівника». Кар'єрне просування Черкашина курирував особисто Денис Пушилін.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях без оформлення російського паспорта людям відмовляють в отриманні інсуліну, серцевих препаратів та інших життєво необхідних ліків.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»