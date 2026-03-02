Сили оборони знищили РЛС «Каста» у Запорізькій області

Ураження РЛС «Каста» 35Н6 у Запорізькій області.

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) спільно з Силами спеціальних операцій ЗСУ (ССО) 1 березня знищили російську радіолокаційну станцію «Каста» 35Н6 у Запорізькій області.



РЛС «Каста» 35Н6 є мобільною двокоординатною станцією, призначеною для контролю повітряного простору, виявлення та визначення координат повітряних цілей, зокрема на малих і надмалих висотах. Комплекс здатний одночасно супроводжувати до 20 цілей. За відкритими даними, станція виявляє об’єкти на висотах до 100 метрів на дальності до 44 км, а на висотах до 6000 метрів — до 115 км.



За інформацією військових, ураження здійснили пілоти 1-го окремого центру СБС та підрозділу «Баліста» ССО із застосуванням малих ударних безпілотників. Розвідувальне забезпечення операції здійснювали оператори 414-ї окремої бригади безпілотних систем «Птахи Мадяра» у взаємодії з Координаційним центром глибинного ураження СБС.







Знищення таких радіолокаційних станцій знижує можливості противника з контролю повітряної обстановки на тактичній та оперативній глибині. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби втрати російських військ склали 960 осіб.



Також було знищено чотири танки, три бойові броньовані машини, 74 артилерійські системи та три реактивні системи залпового вогню. Українські військові уразили п’ять засобів протиповітряної оборони, 1810 безпілотних літальних апаратів, 247 одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.