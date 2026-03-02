Вранці росіяни вбили п'ятьох людей і поранили 13 на Донеччині

Росіяни атакували Дружківку. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія вранці в понеділок, 2 березня, двічі вдарила по Дружківці. За попередньою інформацією, двоє людей загинули та 11 поранені. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У прокуратурі заявили, що росіяни вранці атакували Дружківку FPV-дроном, також місто потрапило під атаку близько 10:00.



«Поки що відомо про 2 загиблих та 11 поранених. Пошкоджено 7 багатоповерхівок», — зазначив Філашкін.





У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Крім того, 2 березня обстріляли Краматорськ. Окупанти з артилерії атакували об'єкт громадянської інфраструктури. Загинули дві жінки та чоловік, ще двоє людей поранено.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

