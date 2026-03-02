На вокзалі Києва проведуть безкоштовну діагностику слуха

Фото: «Укрзалізниця»

Завтра, 3 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться соціальна акція, присвячена турботі про слух та якість життя. Ініціаторами виступили «Укрзалізниця» та громадська організація «Відчуй».

Захід пройде з 9:00 до 14:00 у Пункті незламності на другому поверсі вокзалу. Кожен бажаючий зможе безкоштовно пройти перевірку слуху із використанням сучасного обладнання. Фахівці проведуть експрес-діагностику та нададуть професійні консультації з питань профілактики зниження слуху та його збереження.



За словами організаторів, мета ініціативи — не лише надати можливість швидкої діагностики, а й привернути увагу до культури піклування про власне здоров'я. Перевірка займає мінімум часу, не вимагає попереднього запису та доступна для усіх відвідувачів вокзалу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»