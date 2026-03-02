Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
На вокзалі Києва проведуть безкоштовну діагностику слуха
02 березня 2026, 12:20

Завтра, 3 березня, на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться соціальна акція, присвячена турботі про слух та якість життя. Ініціаторами виступили «Укрзалізниця» та громадська організація «Відчуй».

Захід пройде з 9:00 до 14:00 у Пункті незламності на другому поверсі вокзалу. Кожен бажаючий зможе безкоштовно пройти перевірку слуху із використанням сучасного обладнання. Фахівці проведуть експрес-діагностику та нададуть професійні консультації з питань профілактики зниження слуху та його збереження.

За словами організаторів, мета ініціативи — не лише надати можливість швидкої діагностики, а й привернути увагу до культури піклування про власне здоров'я. Перевірка займає мінімум часу, не вимагає попереднього запису та доступна для усіх відвідувачів вокзалу.

Нагадаємо, воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ» заявив про обмеження доступу до медичної допомоги на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

