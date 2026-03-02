У «Нових Троянах» затримали чоловіка, переодягненого в бабусю

У пункті пропуску «Нові Трояни» на кордоні з Молдовою прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України, замаскувавшись під літню жінку. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.



За даними відомства, 30-річний громадянин їхав в автомобілі разом із жінкою, видаючи себе за особу 1954 року народження. Під час перевірки вони пред’явили документи, однак поведінка «пасажирки» викликала підозру: вона не відповідала на запитання, а пояснення надавала водійка.



Після додаткової перевірки прикордонники встановили, що під жіночим одягом та хусткою перебував чоловік призовного віку. На нього склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону. Водійці загрожує кримінальна відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.







Раніше на українсько-румунському кордоні запобігли спробі незаконного перетину державного кордону з використанням мотоцикла.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»