РФ вдарила по овочевій базі у Краматорську: у поліції показали наслідки

Російські війська 2 березня завдали удару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапила овочева база. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.
Як зазначається, окупанти атакували Краматорськ о 08:14 зі ствольної артилерії.
«Під вогнем опинилася овочева база. Пошкоджено торговий павільйон, цивільне авто. На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що 2 березня обстріляли Краматорськ. Окупанти з артилерії атакували об'єкт громадянської інфраструктури. Загинули дві жінки та чоловік, ще двоє людей поранено.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!