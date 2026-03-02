РФ вдарила по овочевій базі у Краматорську: у поліції показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: поліція

Російські війська 2 березня завдали удару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапила овочева база. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Як зазначається, окупанти атакували Краматорськ о 08:14 зі ствольної артилерії.





«Під вогнем опинилася овочева база. Пошкоджено торговий павільйон, цивільне авто. На місці працювали парамедики, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 2 березня обстріляли Краматорськ. Окупанти з артилерії атакували об'єкт громадянської інфраструктури. Загинули дві жінки та чоловік, ще двоє людей поранено.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях