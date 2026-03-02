На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських

На тимчасово окупованій території (ТОТ) Херсонської області загинули п'ять співробітників поліції, ще шестеро дістали поранення в результаті удару, повідомляє російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на Міністерство внутрішніх справ РФ.



«Обставини події уточнюються. Постраждалим надано медичну допомогу, подробиці про стан їхнього здоров'я поки не розкриваються», — йдеться в повідомленні.



За даними російських пабліків, удар було завдано по відділу МВС у Голій Пристані ще 28 лютого. Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби втрати російських військ склали 960 осіб.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»