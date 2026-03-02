У Німеччині на виробництві дронів працюють 80% українців

Ілюстративне фото

Після початку повномасштабного вторгнення Росії західні держави активно озброювали Україну, постачаючи сучасні системи та техніку. Тепер процес фактично розгортається у зворотний бік: українські військові розробки впроваджуються у європейську оборонну промисловість.

Як повідомляє The Wall Street Journal, поблизу Мюнхена запущено завод із виробництва безпілотників Linza, створених на базі українських технологій. Дрони оснащені модулями захисту від радіоелектронної боротьби та системами штучного інтелекту для автономної навігації.



Вони призначені для розвідки, доставки постачання та встановлення наземних мін. Частину виробленої техніки направлять на фронт, а в перспективі продукція вийде на оборонні ринки країн Європи. Європейські держави активно інтегрують українські інновації до програм модернізації армій НАТО.

У рамках моделі Build With Ukraine поєднуються державні субсидії країн-партнерів та українські технологічні рішення. Такий формат дозволяє одночасно підтримувати український оборонний сектор, перезапускати європейські підприємства та прискорювати створення нових зразків озброєння.



Мюнхенський завод, відкритий у лютому за участі президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, став одним із десяти аналогічних проєктів у Європі. Примітно, що близько 80% працівників підприємства є українцями, включаючи біженців.

Паралельно стартувала співпраця української компанії Airlogix та німецької Auterion: вже у квітні плануються постачання дронів з ШІ до Києва та столиць країн НАТО. Незважаючи на руйнування інфраструктури та перебої з електропостачанням, українська оборонна промисловість за чотири роки розробила нові типи безпілотників, морських систем та ракет.

Перенесення частини виробництва до Європи дає можливість збільшити обсяги випуску та знизити військові ризики, хоча при цьому зберігаються загрози промислового шпигунства та витоку технологій.

Нагадаємо, близько року тому Німеччина надала Україні 5 млрд євро на розвиток оборонних потужностей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»