Поліція евакуювала з Миколаївки п'ятьох дітей

Із Миколаївки вивезли дітей. Фото: поліція

На Донеччині триває евакуація місцевого населення. З Миколаївки поліція евакуювала п'ятьох дітей від 5 до 17 років разом з їхніми батьками. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Три родини перебувають зараз у Житомирській області.



«У нас дуже голосно. Ми вже навіть забули, коли востаннє гуляли вулицею, а так хочеться погратися з іншими дітьми», — розповідала під час евакуації 12-річна Варя.



Як зазначається, російські окупанти атакують Миколаївку авіаційними бомбами та дронами. Поліція використовувала під час евакуації засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) — це комплекси обладнання для придушення зв'язку навігації та розвідки противника, а також захисту власних систем.



Раніше ми писали, що з Дружківки підрозділ «Білий ангел» спільно з капеланами евакуювало літню подружню пару та їх собаку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

