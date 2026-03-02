Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Поліція евакуювала з Миколаївки п'ятьох дітей
02 березня 2026, 14:35

Поліція евакуювала з Миколаївки п'ятьох дітей

Із Миколаївки вивезли дітей. Фото: поліція Із Миколаївки вивезли дітей. Фото: поліція

На Донеччині триває евакуація місцевого населення. З Миколаївки поліція евакуювала п'ятьох дітей від 5 до 17 років разом з їхніми батьками. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Три родини перебувають зараз у Житомирській області.

«У нас дуже голосно. Ми вже навіть забули, коли востаннє гуляли вулицею, а так хочеться погратися з іншими дітьми», — розповідала під час евакуації 12-річна Варя.


Як зазначається, російські окупанти атакують Миколаївку авіаційними бомбами та дронами. Поліція використовувала під час евакуації засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) — це комплекси обладнання для придушення зв'язку навігації та розвідки противника, а також захисту власних систем.

Раніше ми писали, що з Дружківки підрозділ «Білий ангел» спільно з капеланами евакуювало літню подружню пару та їх собаку.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна евакуація
Організації
Поліція Донецької області
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
усі новини
18:34
РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті
18:18
Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський
17:58
Дружківка – повністю без світла
16:53
Удар по центру Дружківки: під завалами можуть бути люди
16:52
Підземні шпиталі та командні пункти: рішення «Метінвесту» для армії
16:35
Російські війська атакували енергетику у Донецькій області: частина жителів залишилася без світла
16:16
Збитий «Шахед» мав подвійний механізм детонації
16:02
Армія РФ просувається в Донецькій області до адмінкордонів Дніпропетровщини
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
15:01
Зеленський заявив, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу
14:17
Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівської громади
14:14
РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
13:43
РФ нарощує ракетні удари: Ту-95МС передислокуються по регіонах
13:37
Федоров анонсував аудит бойових втрат та запуск приватних груп ППО
12:59
Армія РФ вранці атакувала Краматорськ
12:34
У Раді пропонують замінити 8 березня
12:33
РФ готує блокування Telegram: чиновники отримають спеціальні SIM-карти
11:59
Авіаудар по Дружківці: росіяни вбили поліцейського
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
11:36
Тролейбуси у Слов'янську відправляють в евакуацію
усі новини
ВІДЕО
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20
Місце вибуху. В Єкатеринбурзі підірвався підозрюваний у теракті — ЗМІ
03 березня, 09:39
Наслідки удару по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці. Фото: кадр із відео «Приліт був потужним»: російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці
02 березня, 21:41
Момент «прильоту» по базі «Рубікону». В Донецькій області знищено базу операторів дронів «Рубікон»
02 березня, 19:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір