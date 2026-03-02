Росіяни атакували Криворізький район: постраждали четверо людей

У Криворізькому районі зафіксовано удар російських військ по транспортній інфраструктурі, внаслідок чого виникла пожежа. Попередньо постраждали четверо людей, один з них перебуває у вкрай важкому стані, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.



На місці працюють усі екстрені служби: вони надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки атаки. Обставини події уточнюються.



Раніше російські війська 2 березня завдали удару по Краматорську Донецької області. Під удар потрапила овочева база.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»