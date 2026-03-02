Зустріч 5—6 березня із США та РФ можлива, але локація уточнюється — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поки що не може підтвердити проведення зустрічі з представниками США та Росії в Абу-Дабі через загострення ситуації на Близькому Сході. Про це глава держави заявив під час онлайн-спілкування із журналістами, передає «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання щодо можливих змін у підготовці переговорів, Зеленський уточнив, що нової інформації щодо зустрічі наразі немає. За його словами, переговори попередньо планувалися на період із 5 по 8 березня, орієнтовно — на 5—6 березня.



Передбачалося, що майданчиком для діалогу стане Абу Дабі. Однак, як наголосив президент, поточна військова ситуація в регіоні не дозволяє остаточно підтвердити саме цю локацію. При цьому він зазначив, що сама зустріч не скасовується.

«Зустріч має бути, вона для нас важлива, ми її підтримуємо. І зустріч важлива, і результати важливі, і обмін дуже важливий», — наголосив Зеленський, акцентувавши значення як самого діалогу, так і його практичних підсумків.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»