ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі

Українські військовослужбовці минулої доби, 1 березня, завдали ударів по військових об'єктах російських військових на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зокрема, Сили оборони вразили станцію радіолокації «Каста 2Е2» у селі Любиме та радіолокаційну станцію «Яструб А-В» у селі Тополі Луганської області.



Крім того, Збройні сили України вдарили по зосередженнях живої сили російських окупантів підрозділу радіоелектронної розвідки «Рубікон» у районах Керменчика на Донеччині та населеного пункту Кінські Роздори у Запорізькій області.



Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

