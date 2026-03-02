Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу та військово-морській базі у Новоросійську РФ

У ніч проти 2 березня Сили оборони вразили нафтовий термінал та військово-морську базу «Шесхаріс» у російському місті Новоросійськ у Краснодарському краї. Внаслідок ударів спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
За попередньою інформацією, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції з комплексу С-400.
Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару внаслідок ураження 28 лютого нафтопереробного заводу «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ.
Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи Сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»
