Сили оборони вдарили по нафтовому терміналу та військово-морській базі у Новоросійську РФ

У ніч проти 2 березня Сили оборони вразили нафтовий термінал та військово-морську базу «Шесхаріс» у російському місті Новоросійськ у Краснодарському краї. Внаслідок ударів спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



За попередньою інформацією, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції з комплексу С-400.



Крім того, підтверджено знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів та підземного резервуару внаслідок ураження 28 лютого нафтопереробного заводу «Албашнєфть» у Краснодарському краї РФ.



Раніше ми писали, що вночі 27 лютого підрозділи Сил оборони України вразили нафтобазу «Луганська» в окупованому Луганську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

