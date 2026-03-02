Снаряди падають поряд: із Пологівського району евакуювали мирних жителів

Скріншот

На Запоріжжі офіцери-рятувальники допомогли евакуюватися трьом жителям Преображенської громади Пологівського району, де щоденні обстріли фактично перетворили життя людей на постійну боротьбу за виживання. Про це повідомляє ДСНС України.



Серед евакуйованих — 80-річна Валентина, а також 86-річні Анастасія та Іван. Довгий час вони не наважувалися покинути рідні будинки, сподіваючись, що ситуація стабілізується та удари припиняться. Проте посилення обстрілів населеними пунктами громади не залишило їм вибору.



«Я до останнього трималася за власний будинок. Але коли снаряди почали розриватися зовсім поряд, а стіни щоночі тремтіли від вибухів, зрозуміло — залишатися більше не можна. Жити хочеться всім, незалежно від віку», — розповіла одна із врятованих жінок.

Співробітники ДСНС допомогли людям похилого віку зібрати найнеобхідніші речі, надали моральну підтримку та організували безпечний виїзд на броньованому автомобілі. Наразі евакуйовані перебувають у безпечному місці.



Рятувальні служби знову звертаються до жителів прифронтових громад із закликом не наражати себе на небезпеку і скористатися можливістю виїзду. Евакуація продовжується.



Водночас, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який визначає порядок проведення обов'язкової евакуації населення. Документ передбачає як загальну, так і часткову евакуацію, у тому числі окремих категорій громадян — дітей, людей з інвалідністю, літніх та тих, хто не може самостійно подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, за офіційними даними у Києві та Київській області зареєстровано понад 650 тисяч переселенців. Більшість виїхали з Донецької та Луганської областей у два етапи: з 2014-го та з 2022-го.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»