Російська армія вдарила по енергетиці Донецької області: частина абонентів залишилася без світла

Війська Росії атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок обстрілу знеструмлена частина споживачів у регіоні.



«Всюди, де це дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити всіх знеструмлених абонентів», – зазначили у компанії.



У пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації вранці 2 березня повідомляли, що Дружківка через бойові дії залишилася повністю без світла.

Нагадаємо, що вранці 2 березня російські окупанти вдарили по Краматорську та Дружківці, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко