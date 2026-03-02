Російська армія вдарила по енергетиці Донецької області: частина абонентів залишилася без світла

Війська Росії атакували енергетичну інфраструктуру у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Внаслідок обстрілу знеструмлена частина споживачів у регіоні.
«Всюди, де це дозволяють безпекові умови, здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити всіх знеструмлених абонентів», – зазначили у компанії.
У пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації вранці 2 березня повідомляли, що Дружківка через бойові дії залишилася повністю без світла.
Нагадаємо, що вранці 2 березня російські окупанти вдарили по Краматорську та Дружківці, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко