Зоопарк Слов'янська евакуюють у Полтавську область

Скріншот

Тварини, як і люди, змушені ставати внутрішньо переміщеними особами. Відповідальність за тих, кого приручили, сьогодні вимагає конкретних рішень, написав на своїй сторінці у Facebook начальник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях.



Повідомляється, що під час робочої поїздки до Полтави минулого тижня вдалося вирішити питання щодо евакуації місцевого зоопарку. Найближчим часом розпочнеться організоване вивезення птахів та тварин в екопарк у селі Ковалівка Полтавської області.



Йдеться про великий екопарк «Ковалівка», який з початку повномасштабної війни вже прийняв тварин із Харківської, Донецької та Херсонської областей. Тут є необхідна інфраструктура та умови для тимчасового утримання як чотирилапих, так і пернатих переселенців.



За словами голови Слов'янської адміністрації, у Ковалівці для мешканців зоопарку з Донеччини буде забезпечено належний догляд та безпеку до моменту, коли вони зможуть повернутися додому.



Окрему подяку висловили засновнику та керівнику екопарку Віталію Ільченку за оперативну та дієву допомогу в організації евакуації.



Жителі Слов'янської громади, які зараз перебувають на Полтавщині, незабаром зможуть відвідати екопарк, підтримати тварин та побачити, як вони облаштувалися на новому місці. Наголошується, що звірі та птахи, як і люди, лише тимчасово змінили дім і обов'язково повернуться після стабілізації ситуації.

Фото: Вадим Лях

Нагадаємо, в неділю ввечері, 1 березня, російські окупанти завдали удару по Слов'янську. Внаслідок атаки пошкоджено комунальне підприємство, котельня, три багатоповерхівки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»