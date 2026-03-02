Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду

Російські військові у Покровську. Фото: t.me/sashakots

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін 27 лютого «заснував» медаль «За визволення Красноармійська та Димитрова». На «нагороді» вказано дати, коли про захоплення обох міст офіційно оголосив генштаб ЗС РФ. Так, зазначено дві дати: 1 та 27 грудня 2025 року, які не відображають реальний перебіг подій. Варто зазначити, що бої в районі Покровська та Мирнограда не припиняються до сьогодні.

Інформація про фактичну дату захоплення Покровська залежить від джерела. Пов'язаний із Міноборони України OSINT-проєкт Deep State зазначає, що повний контроль російських військ над містом було встановлено не раніше середини лютого. Великий Z-блогер «Рибар» позначав околиці Покровська як лінію фронту ще в середині січня. Водночас аналітики Conflict Intelligence Team повідомляли про бої на підступах до міста на початку січня.



Подібні розбіжності спостерігаються і в оцінках ситуації довкола Мирнограда. За версією американського «Інституту вивчення війни» місто перейшло під контроль російських сил не наприкінці грудня, як повідомлялося раніше, а лише на початку лютого. При цьому Z-військкор Володимир Романов заявляв, що українські підрозділи діяли на півночі Мирнограду ще наприкінці лютого.



Сили оборони України досі контролюють північні частини міст Покровська та Мирнограда Донецької області. Про це наприкінці лютого повідомив речник 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.