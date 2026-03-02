В результаті російського удару в Криворізькому районі кількість постраждалих зросла

Фото: Нацполіції

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Криворізький район Дніпропетровської області зросла до дев’яти. П’ятеро людей залишаються в лікарнях. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.



За його словами, двох постраждалих уже прооперували. У більшості — осколкові поранення та контузії. Усі отримують необхідну медичну допомогу. Внаслідок атаки загинув 75-річний чоловік.



За даними поліції Дніпропетровської області, вдень 2 березня російський безпілотник вдарив по вагону приміського поїзда, який рухався Криворізьким районом. Унаслідок атаки загинула одна людина, попередньо відомо про дев’ятьох травмованих, серед них є діти.



Поліцейські разом із рятувальниками ДСНС евакуювали пасажирів. Через повторну загрозу обстрілу медики не змогли одразу дістатися до поранених, тому їх доправляли до лікарні службовими автомобілями поліції.

Раніше повідомлялося, що в районі ворожий безпілотник влучив у вагон приміського поїзда «Укрзалізниці», який перебував у русі. Також зафіксовано удар по транспортній інфраструктурі, що спричинив пожежу.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»