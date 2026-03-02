Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах

Повінь на окупованій Луганщині.

Мости через річку Айдар на тимчасово окупованій території Луганської області залишаються затопленими в 11 селах, повідомляє МНС Росії.



За даними відомства, режим підвищеної готовності введений у Троїцькому, Слов'яносербському, Старобільському та Новопсковському районах. Найбільше постраждало село Бахмутівка.



Рятувальники підготували обʼїзні шляхи та переправи, щоб забезпечити пересування населення і безпечний проїзд транспорту. Раніше в окупованій Луганській області через повінь було підтоплено 15 населених пунктів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»