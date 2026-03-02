ЗСУ відкинули російську армію поблизу п'яти населених пунктів на Дніпропетровщині та Запоріжжі – DeepState

Ситуація на Олександрівському напрямку. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська поблизу сіл Злагода, Новомиколаївка, Степове та Тернове Дніпропетровської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також ЗСУ відкинули окупантів біля села Новогригорівка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку за минулу добу армія РФ атакувала сім разів, зокрема поблизу Тернового, Злагоди та Степового.

Нагадаємо, що українські війська проводять наступальну операцію на Олександрівському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко