В Донецькій області знищено базу операторів дронів «Рубікон»

Момент «прильоту» по базі «Рубікону».

Східніше міста Родинське, що на Донеччині, українські сили завдали високоточний удар авіабомбою GBU-62 JDAM-ER по об’єкту, де перебували російські оператори безпілотників «Рубікон».



Про це повідомили пілоти Повітряних сил ЗСУ у своєму каналі «Соняшник». За попередніми даними, будівля повністю знищена. Інформація про втрати противника уточнюється.



Раніше літак Су-27 Збройних сил України здійснив точний удар однією GBU-62 по скупченню російських військ у селі Удачне, Донецька область.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»