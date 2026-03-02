ЗСУ у лютому вперше з часу Курської операції відбили більше території, ніж змогла захопити Росія – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська за три місяці зими ліквідували більше російських солдатів, ніж окупанти залучили до своїх лав. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, у лютому вперше з часу Курської наступальної операції Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, ніж змогли захопити ЗС РФ.



«Ми проводимо результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Всупереч багаторазовим реляціям російського керівництва лише посилюємо контроль над Куп'янськом та скорочуємо у місті «поголів'я» ворожих диверсантів. Ми продовжуємо стримувати противника у районі Покровсько-Мирноградської агломерації», – заявив Сирський.

Нагадаємо, що 2 березня аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ відкинули російську армію поблизу п'яти населених пунктів на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко