Українська армія просунулася під Добропіллям – ISW

Ситуація під Добропіллям. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися під містом Добропілля Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 28 лютого, свідчать про те, що українські війська просунулися у центрі селища Новий Донбас.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 22 штурми.

Нагадаємо, що ЗСУ у лютому вперше з часу Курської операції відбили більше території, ніж змогла захопити Росія.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко