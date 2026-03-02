У Дружківці призупиняють роботу відділення та банкомат «Ощадбанку». Що відомо

«Ощадбанк» у Дружківці. Фото: «Ощадбанк»

З 3 березня призупинять роботу відділення та банкомат «Ощадбанку» у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



За даними МВА, внаслідок суттєвого погіршення безпекової ситуації приміщення відділення «Ощадбанку» у Дружківці пошкоджене через обстріли.



«Це унеможливлює забезпечення належних умов для обслуговування клієнтів», – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, що 2 березня російські війська вдарили по центру Дружківки, внаслідок чого чотири людини загинули, ще 13 – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко