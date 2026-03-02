«Приліт був потужним»: російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці

Наслідки удару по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці. Фото: кадр із відео

2 березня російська армія атакувала центральне відділення «Укрпошти» у місті Дружківка Донецької області. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошт» Ігор Смілянський.



За його словами, цим відділенням, яке працює за розкладом комендантської години з 11:00 до 15:00, користуються багато жителів міста.



«Цього разу «приліт» був потужним, але, попри це, завтра протягом дня, якщо дозволить військова ситуація, ми проведемо роботи з його відновлення», – сказав Смілянський.

Нагадаємо, що 2 березня російські війська вдарили по центру Дружківки, внаслідок чого чотири людини загинули, ще 13 – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко