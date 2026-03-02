Армія РФ постійно тисне на Гришине та північні частини Покровська та Мирнограда – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації на Донеччині ситуація залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Російська армія залучає додаткові резерви, підвищує кількість авіаударів та інших вогневих засобів.



«Ворог чинить постійний тиск, у тому числі на село Гришине, північну частину міста Покровськ та північну частину міста Мирноград, не залишає спроб охопити наші підрозділи. Росіяни використовують тактику інфільтрації малими піхотними групами, є окремі спроби використовувати техніку», – розповіли в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко