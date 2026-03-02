Російські війська намагаються дуже активно просуватися у напрямку Костянтинівки – DeepState

Ситуація у районі Костянтинівки. Фото: карта DeepState

Армія РФ намагається просуватися у напрямку міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, окупанти роблять це дуже активно.



«Шукають слабкі місця в обороні, намагаються залазити у будь-які нори, позиції, посадки та руїни, щоб лише закріпитися та накопичувати свій особовий склад по всій місцевості. Однак бійці Сил оборони України знищують ворога та намагаються не допустити його проникнення», – зазначили у DeepState.

Нагадаємо, що армія РФ постійно тисне на село Гришине та північні частини міст Покровськ та Мирноград Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко