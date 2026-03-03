Генштаб ЗСУ: за добу знищено російський корабель і понад півтори тисячі безпілотників

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані про втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року до 3 березня 2026 року.



У зведенні вказується знищення ще одного корабля противника. Таким чином, загальна кількість ліквідованих російських кораблів та катерів досягла 31 одиниці. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії орієнтовно становлять близько 1 268 520 військовослужбовців, з них 790 — за добу.



Також зафіксовано такі втрати техніки: танки — 11 718 одиниць (+5 за добу); бойові броньовані машини — 24 131 (+20); артилерійські системи — 37 842 (+47); реактивні системи залпового вогню — 1665 (+0); засоби ППО — 1319 (+6); літаки — 435 (+0); геліокоптери — 348 (+0); безпілотники оперативно-тактичного рівня — 154 698 (+1 529); крилаті ракети — 4384 (+0); підводні човни — 2 (+0); автомобільна техніка та автоцистерни — 80 992 (+235); спецтехніка — 4076 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську армію поблизу п'яти населених пунктів на Дніпропетровщині та Запоріжжі.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»