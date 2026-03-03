За добу на Донеччині загинули шестеро мирних жителів

Учора, 2 березня, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули шестеро мирних жителів. За даними Донецької обласної військової адміністрації, троє людей було вбито в Дружківці і ще троє — у Краматорську.



За минулу добу поранення отримали 19 мешканців області. Найбільше постраждалих зафіксовано у Дружківці — там поранено 17 людей. Ще двоє травмованих у Краматорську.

У Донецькій ОВА уточнюють, що з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4071 мирного жителя Донеччини, ще 8966 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

При цьому загальна статистика жертв наводиться без урахування Маріуполя та Волновахи, де через масштаби руйнувань та тимчасову окупацію встановити точну кількість загиблих неможливо.

Нагадаємо, вчора, 2 березня, російські війська вдарили по центральному відділенню «Укрпошти» у Дружківці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»