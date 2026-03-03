МВФ перерахував Україні перші $1,5 млрд за програмою EFF

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд. доларів у рамках нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

Кошти вже зараховані на рахунки та будуть спрямовані на покриття пріоритетних видатків державного бюджету, а також на підтримку макрофінансової стабільності країни.



Загальний обсяг програми EFF становить 8,1 млрд. доларів і розрахований на чотири роки. Таким чином, нинішній транш став першим у рамках нової угоди між Києвом та МВФ.



Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну державний бюджет країни отримав від фонду 14,9 млрд. доларів фінансової підтримки. Це одне з ключових джерел зовнішнього фінансування в умовах війни та суттєвого дефіциту бюджету.



У той самий час виділення коштів супроводжується низкою зобов'язань. Серед найближчих кроків, які має реалізувати український уряд, — запровадження оподаткування операцій на онлайн-платформах, включаючи OLX, ліквідацію безмитного ліміту на міжнародні посилки дешевше за 150 євро, сплату ПДВ для фізичних осіб-підприємців, а також фактичне скасування мораторію на підвищення комунальних тарифів.

