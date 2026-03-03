Дональд Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння

Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив колишнього лідера Америки Джо Байдена у тому, що той допомагав та безкоштовно давав зброю Україні, коли розпочалася повномасштабна війна. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social



«Сонний Джо Байден витратив увесь свій час та гроші нашої країни, віддаючи все Зеленському — сотні мільярдів доларів. Він роздав так багато надвисокоякісної зброї безоплатно і не попрацював її поповнити», — написав Трамп.



При цьому він додав, що США має гарний запас боєприпасів найвищого рівня, хоча ці боєприпаси не розташовані у бажаних для Вашингтона місцях.



«Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах», — резюмував глава США.



Раніше ми писали, що Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій також взяли участь представники американського лідера — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

