Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дональд Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння
03 березня 2026, 08:58

Дональд Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння

Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння Трамп заявив, що Байден передав Україні величезну кількість озброєння

Президент США Дональд Трамп знову звинуватив колишнього лідера Америки Джо Байдена у тому, що той допомагав та безкоштовно давав зброю Україні, коли розпочалася повномасштабна війна. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social

«Сонний Джо Байден витратив увесь свій час та гроші нашої країни, віддаючи все Зеленському — сотні мільярдів доларів. Він роздав так багато надвисокоякісної зброї безоплатно і не попрацював її поповнити», — написав Трамп.

При цьому він додав, що США має гарний запас боєприпасів найвищого рівня, хоча ці боєприпаси не розташовані у бажаних для Вашингтона місцях.

«Багато додаткової високоякісної зброї зберігається для нас у віддалених районах», — резюмував глава США.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій також взяли участь представники американського лідера — Стів Уіткофф та Джаред Кушнер.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп
Інше
Озброєння
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
усі новини
10:54
Російські БПЛА атакували Краматорськ: пошкоджені будинок та машина
10:30
В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»
10:12
Авіаудар по Слов'янську: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку
10:01
У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга
09:59
Пошкоджено будинки, авто та інфраструктурні об'єкти за добу у Донецькій області
09:50
ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ISW
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
08:58
У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
08:54
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
08:48
Одна людина загинула і п'ятеро людей поранено за добу на Донеччині через атаки РФ
08:37
Сили ППО збили 129 БПЛА
23:09
Російська армія намагається відрізати від логістики Лиман – МВА
22:25
Атака на Краснодарський край: дрони вдарили по ключовому вузлу російського енергомоста в окупований Крим
21:12
Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону: його підозрюють у корупції
20:09
Російський дрон вдарив по будинку у Костянтинівці: загинув місцевий житель
19:34
Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
19:10
ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області
18:34
РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті
18:18
Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський
17:58
Дружківка – повністю без світла
усі новини
ВІДЕО
Ймовірно, збитий гелікоптер РФ. У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
04 березня, 08:58
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
04 березня, 08:54
Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
03 березня, 19:34
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір