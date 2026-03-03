Дронова атака на Україну: ППО збила 127 цілей

ППО збила 127 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 3 березня запустили по Україні 136 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 127 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 3 березня (з 18:00 02 березня) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, селище Гвардійське — Крим, близько 80 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 127 БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Крім того, зафіксовано попадання 5 ударних БпЛА на 3 локації, а також падіння збитих (уламки) на 3 локації.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 2 березня запустила територією України 94 БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

