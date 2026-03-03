В Єкатеринбурзі підірвався підозрюваний у теракті — ЗМІ

Місце вибуху.

У Росії заявили про нібито запобігання теракту проти керівника оборонного підприємства в місті Єкатеринбург. Про це повідомляють «Новини Донбасу» з посиланням на російські джерела.



За попередньою інформацією російських правоохоронців, співробітники ФСБ начебто зірвали підготовку замаху на одного з керівників промислового підприємства у Свердловській області.



У спецслужбі стверджують, що під час спроби затримання підозрюваного його «український куратор» дистанційно активував вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху чоловік загинув на місці.



Опубліковане російськими структурами відео з місця події не містить моменту самого вибуху. На записі видно наслідки інциденту та фрагменти пристрою, який, як стверджується, було виявлено після загибелі підозрюваного.



За даними видання «Новая газета Европа», ймовірним виконавцем замаху був 40-річний громадянин РФ. У ФСБ заявили, що раніше він нібито отримав підроблений паспорт, адресу потенційної жертви та два саморобні вибухові пристрої.



Один із них був замаскований у корпусі павербанка і не спрацював. За версією слідства, підозрюваний мав підірвати автомобіль керівника оборонного підприємства.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»