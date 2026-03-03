«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку

Фото: «АТЕШ»

Воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ» заявив про проведення серії диверсій на залізничній інфраструктурі у тимчасово окупованому Луганську. За даними руху, агенти вивели з ладу дві релейні шафи, розташовані в різних частинах міста.

Пошкодження обладнання спричинило системний збій в управлінні рухом поїздів. Йдеться про лінію, яка вважається основною артерією постачання російських військ. Залізнична гілка з'єднує територію Росії з Луганськом, проходить через Дебальцеве та Попасну та далі забезпечує логістику на Покровському напрямку.

За твердженням представників руху, цей маршрут фактично залишається єдиним стабільним каналом перекидання особового складу, боєприпасів, палива та військової техніки з території РФ до лінії фронту. Після диверсії рух на окремих ділянках було зупинено, частина потягів застрягла на під'їздах до міста, графіки перевезень зірвані.

Повідомляється, що окупаційні сили змушені перейти на ручне керування залізничним рухом. Це суттєво знижує пропускну спроможність магістралі та уповільнює просування військових ешелонів.

В результаті, як стверджує «АТЕШ», виникають перебої з постачанням палива та боєприпасів на Покровський напрямок. Альтернативні маршрути, за їх даними, перевантажені і не здатні компенсувати обсяги перевезень, які раніше забезпечували цю лінію.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»