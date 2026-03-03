ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому

Евакуація з Дружківки.

У лютому з прифронтових громад Донецької області евакуювали 166 мешканців. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.



За інформацією відомства, операції проводили рятувальники евакуаційної групи «Фенікс». Серед вивезених — 47 маломобільних громадян та 11 дітей.



У ДСНС зазначають, що кожна евакуація потребує окремої підготовки та координації, адже йдеться про людей, які залишають домівки через безпекову ситуацію в регіоні.



«Евакуація — це передусім збереження життя. І поки є така потреба, рятувальники Донеччини продовжуватимуть працювати», — повідомили у службі.







Евакуаційні заходи в області тривають з урахуванням оперативної обстановки та звернень громадян. Раніше стало відомо, що Зоопарк Слов'янська евакуюють у Полтавську область.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»