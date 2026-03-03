У СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'ятьох переселенців на Рівненщині

У СІЗО помер підозрюваний. Фото: прокуратура

На Рівненщині у слідчому ізоляторі помер переселенець з Донецької області, якого підозрювали у вбивстві п'яти осіб у Судобичах. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.



«У слідчому ізоляторі помер підозрюваний у вбивстві п’яти людей. 72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли», — йдеться у повідомленні.



За даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.



Раніше ми писали, що на Рівненщині поліція затримала 72-річного чоловіка з Донецької області, якого підозрювали у жорстокому вбивстві п'яти осіб, йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Від отриманих травм на місці події загинули п'ять громадян: 60-ти та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років з Донецької області, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

