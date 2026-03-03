Росія застосувала по Донецькій області чотири авіабомби, FPV-дрони та артилерію

Фото: Вадим Філашкін

За 2 березня російські війська здійснили 1437 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Про це повідомляє поліція Донеччини.

Під вогнем перебували чотири населені пункти — Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Платонівка та село Львівка. Внаслідок атак пошкоджено 48 цивільних об'єктів, серед них — 12 житлових будинків.

Найважчі наслідки зафіксовано у Краматорську. Місто зазнало артилерійського обстрілу. Загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, два кафе, магазин, навчальний заклад, об'єкт інфраструктури та шість цивільних автомобілів.

Дружківка пережила сім ударів. По місту застосовувалися, зокрема, чотири авіабомби «КАБ-250» і FPV-дрони. В результаті загинули троє мирних жителів, 17 людей отримали поранення. Пошкоджено три багатоквартирні та шість приватних будинків, два магазини, банківське відділення, аптека, поштове відділення, об'єкт підприємницької діяльності, інфраструктурний об'єкт та автомобілі.



У Миколаївці через атаки дронів зафіксовано пошкодження інфраструктури. За даними Донецької обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська 13 разів обстріляли населені пункти області. З лінії фронту евакуйовано 273 особи, серед них — 69 дітей.

Фото: Нацполіція України

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про шість жертв російських обстрілів у Краматорську та Дружківці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»