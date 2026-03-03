Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Краматорськ потрапив під російський обстріл, є пошкодження
03 березня 2026, 10:31

Краматорськ потрапив під російський обстріл, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російська армія у понеділок увечері, 3 березня, атакувала Краматорськ Донецької області. Обійшлося без постраждалих та жертв. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

«О 23:20 другого березня, із застосуванням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що внаслідок удару пошкоджено вісім житлових будинків.

Аварійні бригади працюють над поновленням комунікацій.

Раніше ми писали, що за 2 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули шість мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

