Краматорськ потрапив під російський обстріл, є пошкодження

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Російська армія у понеділок увечері, 3 березня, атакувала Краматорськ Донецької області. Обійшлося без постраждалих та жертв. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 23:20 другого березня, із застосуванням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по приватному сектору», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що внаслідок удару пошкоджено вісім житлових будинків.



Аварійні бригади працюють над поновленням комунікацій.



Раніше ми писали, що за 2 березня на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули шість мирних жителів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

