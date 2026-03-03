Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня 2026, 11:11

НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ

Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ.

Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади оприлюднили відео бойової операції «Самурай», під час якої наземні роботизовані комплекси-камікадзе змогли прорватися до цілі попри масовані спроби їх знищення військами РФ.

НРК під час операції «Самурай» у промисловій зоні противника — попри атаки FPV-дронів та артобстріли, робот зміг дістатися цілі.

За даними бригади, окупанти застосували щонайменше п’ять FPV-дронів, здійснили дев’ять скидів боєприпасів і завдали шість артилерійських ударів поблизу українських НРК. На оприлюднених кадрах видно промислову інфраструктуру, а також момент потужного вибуху після досягнення об’єкта.

У підрозділі зазначають, що противник намагався зупинити просування трьох роботів-камікадзе, однак два з них змогли зманеврувати під вогнем і дістатися визначеної точки.



Зазначається, що в результаті удару було знищено критично важливий об’єкт противника. Деталі щодо його характеру та локації не розголошуються.

«Попри інтенсивні атаки FPV, скиди та артилерійські обстріли, роботи виконали завдання і доставили заряд до цілі», — йдеться у повідомленні військових.

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби втрати російських військ склали 790 осіб. Також було знищено п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
FPV-дрони наземні роботизовані комплекси НРК «Гієна» операція «Самурай» НРК-камікадзе
Організації
3 ОШБр 3-тя окрема штурмова бригада

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
11:55
На ТОТ Донеччини введуть усний іспит з історії
09:49
«АТЕШ» паралізував логістику РФ на Покровському напрямку
18:38
Мости через Айдар залишаються затопленими в 11 селах
16:51
Угруповання «ДНР» випустило нову медаль — тепер за захоплення Покровська та Мирнограду
15:07
ЗСУ уразили дві російські РЛС та зосередження живої сили армії РФ на Донбасі
13:43
На ТОТ Херсонської області під час удару загинули 5 поліцейських
11:48
Учасник захоплення Маріуполя отримав «керівну посаду» в окупаційній адміністрації
10:50
На ТОТ відмовляють в інсуліні без паспорта РФ — АТЕШ
10:20
Водовід «Дон—Донбас»: на «порятунку від зневоднення» вкрали півмільярда
17:49
Відключення газу та конфіскації: на окупованих територіях набули чинності нові закони РФ
17:04
Фігурантку списку викрадачів дітей призначено «дитячим омбудсменом»
15:57
У Горлівці колаборанти доносять на своїх сусідів та відбирають житло
14:13
ЗСУ завдали серію ударів по військових об'єктах армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
10:44
Мобілізований окупантами українець опинився в полоні у земляка
10:12
На трасі «Василівка—Бердянськ» уражений автомобіль із Ростова
08:03
Нічний удар БПЛА по Макіївці: спалахнула нафтобаза, зафіксовано вибухи у Донецьку та Харцизьку
21:58
У тимчасово окупованому Маріуполі виписали штраф за поширення відео прильотів БПЛА
16:51
Окупанти заявили, що «планують запустити» електричку між Донецьком, Луганськом та Маріуполем
12:59
МАГАТЕ погодило перемир’я для ремонту ЗАЕС
11:17
ФСБ затримала луганчанина за «передачу даних про російську армію українським спецслужбам»
11:14
У Донецьку судять чоловіка за кидок СВП в натовп
02:20
Вибухи у Луганську: горить нафтобаза
17:34
Сили оборони знищили РЛС в окупованому Криму
17:14
ЗСУ вдарили по військових об'єктах на окупованих територіях Донеччини та Запорізької області
16:57
Донбас SOS запускає музичний проєкт пам'яті
16:26
На ТОТ Херсонської області фермерам анулюють декларації
16:04
У Маріуполі окупанти залучають школярів до мілітаристських ритуалів
09:17
Партизани зірвали роботу РЕБ у Криму та відкрили шлях дронам
усі новини
10:54
Російські БПЛА атакували Краматорськ: пошкоджені будинок та машина
10:30
В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»
10:12
Авіаудар по Слов'янську: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку
10:01
У Миколаєві «Шахед» влучив у вагон потяга
09:59
Пошкоджено будинки, авто та інфраструктурні об'єкти за добу у Донецькій області
09:50
ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Дніпропетровської областей – ISW
09:29
У Мелітополі перевіряють репетиторів з історії
08:58
У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
08:54
Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
08:48
Одна людина загинула і п'ятеро людей поранено за добу на Донеччині через атаки РФ
08:37
Сили ППО збили 129 БПЛА
23:09
Російська армія намагається відрізати від логістики Лиман – МВА
22:25
Атака на Краснодарський край: дрони вдарили по ключовому вузлу російського енергомоста в окупований Крим
21:12
Колишнього голову ДПСУ Сергія Дейнека мобілізували та призначили начальником Луганського прикордонного загону: його підозрюють у корупції
20:09
Російський дрон вдарив по будинку у Костянтинівці: загинув місцевий житель
19:34
Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
19:10
ЗСУ уразили елементи російської ППО в окупованих Криму та Луганській області
18:34
РФ маскує антени під дерева: нова тактика на фронті
18:18
Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території – Зеленський
17:58
Дружківка – повністю без світла
16:53
Удар по центру Дружківки: під завалами можуть бути люди
16:52
Підземні шпиталі та командні пункти: рішення «Метінвесту» для армії
16:35
Російські війська атакували енергетику у Донецькій області: частина жителів залишилася без світла
16:16
Збитий «Шахед» мав подвійний механізм детонації
16:02
Армія РФ просувається в Донецькій області до адмінкордонів Дніпропетровщини
15:35
Оприлюднені наслідки ударів по заводу в Євпаторії
15:01
Зеленський заявив, що ЗСУ не вийдуть з Донбасу
14:17
Одна людина постраждала під час обстрілу Костянтинівської громади
14:14
РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
13:43
РФ нарощує ракетні удари: Ту-95МС передислокуються по регіонах
усі новини
ВІДЕО
Ймовірно, збитий гелікоптер РФ. У РФ заявляють про збитий вертоліт під час роботи ППО
04 березня, 08:58
Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА Російська авіація вночі скинула авіабомби на Слов'янськ: пошкоджені понад 60 будинків, є загиблий та поранені
04 березня, 08:54
Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки
03 березня, 19:34
Удар дрона РФ по цивільному автомобілю. РФ вдарила по цивільному авто під Сумами: водій поранений
03 березня, 14:14
Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ. НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ
03 березня, 11:11
Евакуація з Дружківки. ДСНС оприлюднила дані евакуації з Донеччини у лютому
03 березня, 10:20

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір