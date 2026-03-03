НРК «Гієна» прорвали оборону та знищили об’єкт РФ

Вибух робота-камікадзе на об'єкті РФ.

Підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади оприлюднили відео бойової операції «Самурай», під час якої наземні роботизовані комплекси-камікадзе змогли прорватися до цілі попри масовані спроби їх знищення військами РФ.

НРК під час операції «Самурай» у промисловій зоні противника — попри атаки FPV-дронів та артобстріли, робот зміг дістатися цілі.

За даними бригади, окупанти застосували щонайменше п’ять FPV-дронів, здійснили дев’ять скидів боєприпасів і завдали шість артилерійських ударів поблизу українських НРК. На оприлюднених кадрах видно промислову інфраструктуру, а також момент потужного вибуху після досягнення об’єкта.



У підрозділі зазначають, що противник намагався зупинити просування трьох роботів-камікадзе, однак два з них змогли зманеврувати під вогнем і дістатися визначеної точки.







Зазначається, що в результаті удару було знищено критично важливий об’єкт противника. Деталі щодо його характеру та локації не розголошуються.



«Попри інтенсивні атаки FPV, скиди та артилерійські обстріли, роботи виконали завдання і доставили заряд до цілі», — йдеться у повідомленні військових.



За даними Генерального штабу, протягом минулої доби втрати російських військ склали 790 осіб. Також було знищено п’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, шість засобів протиповітряної оборони, 1529 безпілотних літальних апаратів, один катер та 235 одиниць автомобільної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»